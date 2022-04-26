Самарцы проведут майские праздники на даче

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В этом году большинство опрошенных Авто Mail.ru признались, что проведут длинные выходные у себя на даче – так ответили 44% респондентов. Вторым по популярности ответом стал вариант «Останусь дома» (31%). Путешествовать по туристическим российским городам отправятся 8% принявших участие в опросе.

За границу на майские праздники планируют поехать лишь 5% респондентов. Российские курорты для отдыха выбрало еще меньше людей – всего 3% опрошенных. Чуть меньшей популярностью в этом году пользуются базы отдыха и отели недалеко от городов, где проживают опрошенные Авто Mail.ru автомобилисты – выбор в их пользу сделали 3% респондентов.

Путешествие в Санкт-Петербург на майские запланировали 2% опрошенных, столько же человек готово отправиться на отдых с палаткой. Оставшиеся 2% респондентов рассказали, что поедут отдыхать в Москву.

Самым популярным видом транспорта для поездок на майских праздниках остается личный автомобиль (69%). Отправиться на отдых на самолете готовы 7% респондентов. Путешествия на поезде пользуются меньшей популярностью – этот вариант выбрали лишь 2% участников опроса.

Добираться до места назначения на автобусе готовы только 2% опрошенных. Корабли и такси пользуются наименьшей популярностью – за каждый из этих вариантов проголосовал 1% респондентов. Каршеринг, прокатные автомобили и мотоциклы – самые невостребованные виды транспорта для поездок на отдых среди российских автомобилистов. Каждый из этих вариантов набрал менее 1% голосов.

В то же время более 15% респондентов рассказали, что будут передвигаться на длинных выходных другим способом. Возможно, на велосипедах, самокатах или пешком.

В опросе приняли участие более 6 тысяч читателей Авто Mail.ru.