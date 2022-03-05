Самарцы потратят на подарки к 8 Марта больше, чем в прошлом году

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Расходы россиян на подарки к 8 Марта выросли, а вот на букеты планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Cамары.



В Самаре в этом году на подарки потратят 4,0 тыс. руб., а на цветы – 2,4 тыс. руб. Это суммарно больше на 1,1 тыс. руб., когда самарцы тратили в среднем 5,3 тыс. руб.: 3,2 тыс. руб. на подарки и 2,1 тыс. руб. – на цветы.

Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины — матерей.



Средний бюджет на подарки в этом году выше, чем в 2021-м: 4000 против 3100 руб. соответственно. А на цветы планируют потратить примерно столько же (2700 руб.).



Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодежь до 24 лет щедра на подарки, россияне 35—44 лет — на цветы. Россияне старше 45 лет — наиболее экономные. Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.



Среди жителей мегаполисов на подарки и цветы больше всего потратят в Москве (в среднем 6000 и 3500 руб. соответственно). На втором месте — Красноярск (5500 и 3500 руб.). На третьем — Казань (5500 и 2500 руб.). Наиболее экономные бюджеты на презенты и букеты — в Перми (3700 и 2500 руб.).