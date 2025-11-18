Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год

116

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, как они оценивают свой профессиональный уровень и какие навыки планируют развивать в ближайший год.



Результаты исследования hh.ru показывают, что в среднем жители Самарской области оценивают свои профессиональные навыки на 3,42 балла из 5. При этом мужчины склонны ставить себе более высокие оценки (3,71 балла), чем женщины (3,49 балла).

С возрастом профессиональная самооценка заметно растёт: если респонденты 18–24 лет оценивают себя в среднем на 2,89 балла, то те, кому 55 и старше, — уже на 4,1 балла. Среди профессиональных групп наиболее уверены в своих силах представители высшего и среднего менеджмента (4,61 балла), тогда как рабочий персонал оценивает себя скромнее — в среднем на 3,28 балла.

Что касается планов по развитию на 2026 году, то наиболее востребованными оказались цифровые навыки. Например, цифровую грамотность и работу с данными хотят освоить 36% самарцев. Интересно, что этот навык особенно популярен среди юристов (55%) и административного персонала (51%), а также среди рабочих профессий — почти каждый четвертый рабочий выразил желание развивать цифровые компетенции.

Среди других популярных направлений — работа с новым оборудованием и ПО (29%), коммуникации и деловая переписка (22%), управление проектами для эффективного планирования и контроля задач (20%). Мужчины чаще стремятся осваивать технологии, такие как ИИ (26% против 17% у женщин), в то время как женщины больше внимания уделяют коммуникациям (22% против 16% у мужчин).

Особый тренд — растущий спрос на «мягкие» навыки. 40% жителей Самарской области хотят развивать критическое мышление, 38% - коммуникативные навыки, а каждый третий – адаптивность и гибкость. Даже среди рабочих профессий более 48% респондентов отметили важность работы в команде, а 31% — необходимость развития критического мышления.