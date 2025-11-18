Я нашел ошибку
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
В Госдуме предложили "сбор совести" на алкоголь и табак
обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Тольяттинка, занимаясь переустройством своей квартиры, нарушила систему отопления
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада»
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год
в Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
В Музее-галерее «Заварка» состоится чайная церемония «Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий»
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
Более ста рейдов с участием самарских росгвардейцев проведено на акваториях рек Куйбышевского водохранилища
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
МВД России рассказало, как удалить информацию о себе в интернете, чтобы ей не воспользовались мошенники
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год

18 ноября 2025 10:23
116
Самарцы оценили свои профессиональные навыки и поделились планами по карьерному развитию на 2026 год

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, как они оценивают свой профессиональный уровень и какие навыки планируют развивать в ближайший год.
 

Результаты исследования hh.ru показывают, что в среднем жители Самарской области оценивают свои профессиональные навыки на 3,42 балла из 5. При этом мужчины склонны ставить себе более высокие оценки (3,71 балла), чем женщины (3,49 балла).

С возрастом профессиональная самооценка заметно растёт: если респонденты 18–24 лет оценивают себя в среднем на 2,89 балла, то те, кому 55 и старше, — уже на 4,1 балла. Среди профессиональных групп наиболее уверены в своих силах представители высшего и среднего менеджмента (4,61 балла), тогда как рабочий персонал оценивает себя скромнее — в среднем на 3,28 балла.

Что касается планов по развитию на 2026 году, то наиболее востребованными оказались цифровые навыки. Например, цифровую грамотность и работу с данными хотят освоить 36% самарцев. Интересно, что этот навык особенно популярен среди юристов (55%) и административного персонала (51%), а также среди рабочих профессий — почти каждый четвертый рабочий выразил желание развивать цифровые компетенции.

Среди других популярных направлений — работа с новым оборудованием и ПО (29%), коммуникации и деловая переписка (22%), управление проектами для эффективного планирования и контроля задач (20%). Мужчины чаще стремятся осваивать технологии, такие как ИИ (26% против 17% у женщин), в то время как женщины больше внимания уделяют коммуникациям (22% против 16% у мужчин).

Особый тренд — растущий спрос на «мягкие» навыки. 40% жителей Самарской области хотят развивать критическое мышление, 38% - коммуникативные навыки, а каждый третий – адаптивность и гибкость. Даже среди рабочих профессий более 48% респондентов отметили важность работы в команде, а 31% — необходимость развития критического мышления.

Теги: Опрос

