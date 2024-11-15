Самарцы отмечают замедленный режим работы YouTube в России

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Недавно появившаяся в сети информация о том, что работа видеохостинга полностью восстановилась, оказалась фейком.

Ложная информация о YouTube стала распространяться после того, как генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил в эфире России 24, что считает нужным полностью восстановить доступность хостинга, и подчеркнул, что передал эту информацию Президенту России Владимиру Путину.

Однако режиссер не говорил о том, что глава государства принял после этого какие-то решения, и тем более он не объявлял полное возобновление работы платформы. Информации об этом отсутствует и в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Пользователи из других российских городов подтверждают, что в работе «YouTube» ничего не изменилось.

Фото: freepik.com