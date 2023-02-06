Я нашел ошибку
Главные новости:
Юрий Варакин: Землетрясения такого масштаба, как в Турции, невозможно заранее предугадать
В числе главных праздников - день рождения второй половины, день свадьбы, 23 февраля и 8 Марта.
Самарцы назвали праздники, о которых супругам забывать не следует
Сегодня одной из приоритетных задач нацпроекта остается снижение аварийности на дорогах.
В региональном минтрансе подвели итоги реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
Кроме того, в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь, на базе которого более 40 специалистов МЧС.
Четыре самолета МЧС вылетели в Турцию и Сирию для борьбы с последствиями землетрясения
В Самаре за сутки заболели 164 человека, в Тольятти – 217.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 6 февраля
Завод входит в состав аэрокосмического кластера Самарской области, за развитием которого наблюдают все граждане нашей страны.
В СОУНБ об истории гражданской авиации в Самаре расскажут сотрудники АО «Авиакор – авиационный завод»
Она родила дочь Анну.
Певица Ольга Орлова стала матерью во второй раз
Иван Пивкин отметил, что за последние два месяца от жителей поступило 413 сообщений о неудовлетворительной работе пассажирского транспорта.
Губернатор Дмитрий Азаров дал поручения по развитию в Самарской области пассажирских перевозок
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.6
0.22
EUR 76.03
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы назвали праздники, о которых супругам забывать не следует

6 февраля 2023 23:33
265
В числе главных праздников - день рождения второй половины, день свадьбы, 23 февраля и 8 Марта.

Приходилось ли вам забывать о памятных датах? Мы узнали, про какие праздники супругам забывать опасно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары, состоящих в браке.

В числе главных праздников, о которых супругам забывать не следует, — День рождения второй половины, день свадьбы, 23 февраля и 8 Марта.

Мужчины слегка недооценивают обиду жен на отсутствие поздравления в день свадьбы: сильный пол чаще считает, что 8 Марта главнее. В том, что супруга расстроится, не получив знаков внимания в день бракосочетания уверены 13%, во Всемирный женский день — 17%. Для представительниц слабого пола все же важнее дата вступления в брак, чем 8 Марта: отсутствие поздравлений от мужа обидит 15 и 12% соответственно.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей таких праздников как Новый год и 23 февраля. В том, что их мужчинам будет обидно остаться без поздравлений, уверены 11 и 13% соответственно. Среди мужей эти даты упомянули всего по 5%.

В то же время жены напрасно обходят вниманием День святого Валентина, они считают, что для мужчин этот праздник является незначительным, в то время как 9% мужей ждут поздравлений 14 февраля.

Но, конечно, хуже, чем забыть про День рождения второй половины, ничего быть не может: это отлично понимают и мужчины, и женщины (57 и 53% соответственно).

Жены вообще более обидчивы в вопросах памятных дат, и мужья прекрасно знают это. 34% женщин уверяет, что не будет сердиться на забывчивость мужа. На самом же деле, в отсутствии претензий и обид со стороны супруги убеждены лишь 15% мужчин.

Время проведения: 31 января — 2 февраля 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
6 февраля 2023  13:58
Новым министром культуры Самарской области стала Ирина Калягина
327
В
6 февраля 2023  13:15
В "РКС-Самара" выбрали победителей новогодней поощрительной акции
317
В 2023 году питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
6 февраля 2023  12:54
В 2023 году в области питьевой водой обеспечат более 60 тыс. человек
286
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят
4 февраля 2023  13:16
В Самарской области в феврале и марте 2023 года отменят "Ласточку"
1314
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
808
Весь список