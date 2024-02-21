Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»

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В этом году Масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится - 17 марта. Уже не в первый раз в преддверии праздника проводится Городской открытый конкурс-выставка «Самарская Маслёна – гостья дорогая!». Жители Самары могут принять участие в творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол маслён. Необходимо отметить, что в рамках Года семьи, объявленным Президентом России Владимиром Путиным, предусмотрены отдельные призы за лучшие работы, изготовленные вместе со своими родными и близкими.



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 февраля по 10 марта 2024 года в формате EXEL (форма в Приложении) на электронный адрес: samara.maslena2024@yandex.ru. Фотографии (не менее трёх) работ предварительно выкладываются на любом из облачных хранилищ (Яндекс.Диск, Mail-облако). В заявке указывается ссылка на фото работы из облачного хранилища.



Конкурсные работы должны быть не менее 0,5 метра. Допускается использование для изготовления маслёны любых материалов. Необходимо предусмотреть особенность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: платформу, крестовину, специальную опору. Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора.



Номинации конкурса:

- традиционная обрядовая кукла;

- обрядовая кукла: современный взгляд;

- эко-кукла: из экологически чистых, природных материалов.



Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, этнографов, педагогов дополнительного образования. Специалисты будут оценивать работы по следующим критериям: оригинальное и самобытное авторское решение, соответствие образа заявленной теме, мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и деталей (костюма), использование масленичной атрибутики, нестандартных материалов, техник, приемов и приспособлений, «вторая жизнь» обычных вещей, эстетичность и художественная выразительность изделия.



Лучшие работы будут представлены на выставке 17 марта 2024 года на площади имени Куйбышева.



Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами.



Фото: администрация Самары