Я нашел ошибку
Главные новости:
Художники, чьи работы станут лучшими в своих регионах, смогут воплотить свои идеи на фасадах зданий в 14 субъектах ПФО.
Самарцы могут принять участие в фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
В Самаре в Пасхальную ночь – с 19 на 20 апреля - будут организованы автобусы.
Пасхальные богослужения пройдут в храмах Самары
На этот период будет приостановлено горячее водоснабжение потребителей.
«Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей от котельных № 2 и № 8 в Тольятти
Всего в Промышленном районе запланировано 8 таких акций.
«Самарские супергерои делают город чище»: в скверах имени Калинина и «Детский» прошла молодежная экологическая акция
Пассажир мопеда - мужчина 1983 года рождения скончался на месте происшествия. Водитель мопеда  - женщина 1985 года рождения госпитализирована.
В поселке Ленинский Красноармейского района при столкновении ВАЗ-2110 с  мопедом погиб мужчина
"Автоваз" запустил серийное производство новой модели Lada Iskra
"Автоваз" запустил серийное производство новой модели Lada Iskra
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
С 20 по 22 апреля в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Самарские супергерои делают город чище»: в скверах имени Калинина и «Детский» прошла молодежная экологическая акция
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы могут принять участие в фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

19 апреля 2025 19:24
148
Художники, чьи работы станут лучшими в своих регионах, смогут воплотить свои идеи на фасадах зданий в 14 субъектах ПФО.

Открыт прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2025 году ключевая тематика фестиваля посвящена Году защитника Отечества в России. Художники могут подать не более трех заявок в каждой из предложенных тематик: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей».

Для участия необходимо до 25 апреля заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Заявленные работы будут оценивать федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Выбранный экспертами эскиз областного победителя будет воплощён на одном из объектов городской среды самарского региона, а видео- и фотоматериалы с историей создания - размещены на сайте formartpfo.ru и примут участие в финальном этапе - общественном голосовании. По его результатам будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

Художники, чьи работы станут лучшими в своих регионах, смогут воплотить свои идеи на фасадах зданий в 14 субъектах ПФО. Имена победителей объявят в августе 2025 года на торжественной церемонии в Кирове. Обладатели І, II и III мест получат гранты в размере от 100
до 200 тысяч рублей.

Отметим, что фестиваль «ФормАРТ» проводится в Приволжском федеральном округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Проект направлен на развитие уличного искусства, поддержку молодых художников и их вовлечение в создание комфортной городской среды.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в Пасхальную ночь – с 19 на 20 апреля - будут организованы автобусы.
19 апреля 2025, 18:33
Пасхальные богослужения пройдут в храмах Самары
В Самаре в Пасхальную ночь – с 19 на 20 апреля - будут организованы автобусы. Общество
165
Всего в Промышленном районе запланировано 8 таких акций.
19 апреля 2025, 17:59
«Самарские супергерои делают город чище»: в скверах имени Калинина и «Детский» прошла молодежная экологическая акция
Всего в Промышленном районе запланировано 8 таких акций. Общество
152
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025, 14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе. Экономика
245
В центре внимания
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
252
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
261
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
19 апреля 2025  11:43
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
591
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
523
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
398
Весь список