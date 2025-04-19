Самарцы могут принять участие в фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

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Открыт прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2025 году ключевая тематика фестиваля посвящена Году защитника Отечества в России. Художники могут подать не более трех заявок в каждой из предложенных тематик: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей».



Для участия необходимо до 25 апреля заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Заявленные работы будут оценивать федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.



Выбранный экспертами эскиз областного победителя будет воплощён на одном из объектов городской среды самарского региона, а видео- и фотоматериалы с историей создания - размещены на сайте formartpfo.ru и примут участие в финальном этапе - общественном голосовании. По его результатам будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.



Художники, чьи работы станут лучшими в своих регионах, смогут воплотить свои идеи на фасадах зданий в 14 субъектах ПФО. Имена победителей объявят в августе 2025 года на торжественной церемонии в Кирове. Обладатели І, II и III мест получат гранты в размере от 100

до 200 тысяч рублей.



Отметим, что фестиваль «ФормАРТ» проводится в Приволжском федеральном округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Проект направлен на развитие уличного искусства, поддержку молодых художников и их вовлечение в создание комфортной городской среды.

Фото: администрация Самары