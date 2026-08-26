средние траты на школьную одежду достигли 13 306 рублей в 2026 году

Сервис электронных платежей ЮMoney и Сбер2B Онлайн-продажи (ранее inSales) проанализировали покупки школьной одежды и школьных принадлежностей в интернет-магазинах и маркетплейсах за период с 20 июля по 10 августа 2026 года.

По данным аналитиков ЮMoney, наиболее заметную динамику в предшкольный сезон демонстрирует детская одежда. С 20 июля по 10 августа количество транзакций в этой категории выросло в два раза, а оборот магазинов увеличился втрое. Средний чек увеличился на 49%, до 13 306 рублей. Интересно, что россияне находят способы оптимизировать траты на другие элементы образа. Несмотря на рост числа покупок обуви на 22% и увеличение оборота на 38%, средний чек в данной категории снизился на 12% и составил 9 195 рублей.

Рост спроса на школьную одежду подтверждают данные Сбер2B Онлайн-продажи. Количество заказов школьной одежды клиентов Сбер2B на маркетплейсах выросло на 119% год к году, а объем продаж увеличился в два раза. Средний чек в этой категории составил 3 287 рублей. Среди наиболее востребованных товаров оказались школьный вельветовый костюм (брюки с рубашкой оверсайз) – объем продаж более чем на 3,5 млн рублей, школьный бомбер – объем продаж более чем на 3,2 млн рублей, сарафан школьный подростковый – объем продаж более чем на 2,8 млн рублей.

Похожая тенденция прослеживается и в сегменте школьных аксессуаров: их приобретали на 35% чаще, однако средние траты за один раз упали на 13%, до 7 261 рубля. По данным Сбер2B Онлайн-продажи средний чек в этой категории на маркетплейсах составил 1890 рублей. Лидерами продаж в этой категории стали – школьный рюкзак с изображением Криштиану Роналдо – объем продаж более чем на 384 тысячи рублей, школьный рюкзак с изображением Гарри Поттера – объем продаж более чем на 238 тысяч рублей и школьный рюкзак со Стичем для девочек – объем продаж более чем на 220 тысяч рублей.

Одновременно растет спрос на товары, связанные со здоровьем детей. По данным ЮMoney, число оплат в салонах оптики при покупке очков выросло на 19% год к году.

Примечательно, что оборот таких магазинов незначительно просел на 3 процента, а средний чек снизился сразу на 18%, до 7 140 рублей. Это говорит о том, что покупатели стали чаще выбирать более демократичные оправы и линзы.