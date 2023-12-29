Самарцы массово идут в бани и SPA перед Новым годом

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В преддверии новогодних праздников в России вырос спрос на бани, сауны и SPA. В этом декабре пользоваться услугами банных комплексов, саун и SPA-салонов стали на 46% чаще, чем в прошлом декабре, сообщает Авито.

Больше всего в этом месяце вырос спрос на SPA-услуги — ими интересовались на 88% чаще, чем в декабре 2022 года. На втором месте по росту спроса — бани и сауны (+50%). На третьем месте — массаж (+44%).

Попариться перед Новым годом — всё более популярная традиция. В этом декабре спрос на бани и сауны вырос в полтора раза (+50%) по сравнению с прошлым. Больше всего число любителей банного отдыха выросло в Ростове-на-Дону (+101%), Казани (+96%) и Уфе (93%). Количество бань и саун в России тоже выросло — предложений от них стало на 35% больше.

В этом году средняя стоимость одного визита в баню в России начинается от 1000 рублей и может расти в зависимости от размера бани, ее локации и наличия дополнительных услуг (например, парщика или массажиста).