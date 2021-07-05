Самарцы любят нектарины

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Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал продажи сезонных фруктов и ягод в июне 2021 года в крупных городах России. В выборку попали: яблоки, груши, персики, нектарины, абрикосы, черешня и клубника. Жителям столицы доступна доставка фруктов и ягод с рынков в часовой интервал или из локальных магазинов за 20 минут.

В июне 2021 года жители крупных городов России чаще всего выбирали груши, нектарины, сезонные яблоки и черешню – но в разных городах по-разному.

Черешню больше всего любят в столицах, на Урале и в Сибири – там эту ягоду покупают чаще всего по сравнению с другими ягодами и фруктами. На втором месте по частоте покупок – нектарины, их любят в Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и Челябинске. Сезонные яблоки стали лидерами по покупкам в Волгограде и Уфе, а груши – в Воронеже и Краснодаре.

Самые дешевые фрукты и ягоды

Аналитики онлайн-сервиса проанализировали средние цены на фрукты и ягоды в крупных городах России по данным более 65 ретейлеров.

Самые дешевые нектарины стоят 137-139 рублей за 1 килограмм. Нектарины по такой цене можно найти в Саратове, Самаре, Волгограде и Воронеже.

Самые дешевые сезонные яблоки стоят 103 рубля за 1 кг в Нижнем Новгороде, а в Воронеже самые дешевые груши – 119 рублей за 1 кг.

Самую дешевую черешню в России можно найти в Омске за 178 рублей за 1 кг ягод, дороже всего черешня в Москве – в столице она стоит 256 рублей.

Покупки фруктов и ягод в 2020 и 2021 годах

По сравнению с 2020 годом, жители столицы стали чаще покупать черешню – продажи в июне 2021 выросли в 4,4 раза. При этом, москвичи стали реже выбирать груши – спад продаж на 20%. В Санкт-Петербурге продажи нектаринов выросли на 10% в 2021 по сравнению с годом ранее, продажи сезонных яблок сохранились на уровне прошлого года, а черешню также покупали чаще – в 2,2 раза в 2021 году.

Среди регионов России наибольший рост продаж нектаринов был в Саратове – их стали покупать чаще в 2,6 раза, это может быть связано с их низкой ценой в 2021 году.

Продажи черешни в регионах сильнее всего выросли в Омске, Саратове, Тольятти и Челябинске – рост в 2,4 раза в июне 2021 по сравнению с годом ранее. Продажи яблок и груш в регионах РФ в среднем сохранились на уровне прошлого года.

Фото: pixabay.com