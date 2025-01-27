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Самарцы любят ходить в отпуск в июле

27 января 2025 11:08
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самарцы любят ходить в отпуск в июле

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Самарцы рассказали, какой месяц считают идеальным для отпуска: 32% респондентов назвали июль. В этом году идти отпуск в июле выгодно: размер отпускных будет максимален. Каждый пятый (22%) предпочитает август, 13% — сентябрь, 11% — июнь, а май и октябрь — по 6% опрошенных. Наименее популярный месяц для отпуска у горожан — март (менее 1% респондентов).

Женщины и мужчины во многом схожи в своих предпочтениях, тем не менее, в начале лета (в июне) в отпуск хотели бы пойти чуть больше представительниц прекрасного пола.

Чаще остальных выбирают июнь для отдыха горожане в возрасте от 35 до 45 лет (16%). Июль — самый популярный отпускной месяц у респондентов, в это время чаще предпочитают отдыхать граждане в возрасте до 35 лет (34%). Август идеален для тех, кому более 45 лет (29%).

Отдых в бархатный сезон чаще выбирают горожане с высоким доходом — отпуск в сентябре любит каждый пятый из тех, кто получает более 100 тыс. руб., тогда как, к примеру, среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. таких только 5%.

Какими соображениями руководствуются экономически активные граждане, планируя отпуска? Каждый четвертый горожанин (27%), в первую очередь, учитывает потребности и возможности членов семьи, для 18% горожан важно наличие хорошей погоды в отпускные месяцы, для 11% опрошенных — относительно невысокая загруженность на работе, каждый десятый руководствуется только личными предпочтениями, а 9% берут отпуск в те даты, когда доступны билеты, цены на них ниже и имеются свободные места в гостиницах.

Время проведения: 22—24 января 2025 года

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