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Самарцы этим летом выбирали розовые розы

5 сентября 2024 12:45
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Самарцы этим летом выбирали розовые розы

По данным маркетплейса Flowwow, розы стали самыми востребованными цветами в Самаре летом 2024 года. Доля роз в общем объеме продаж цветов на платформе составила 48%.

На второе место по популярности вышли пионы (15%), а третье место досталось хризантемам (7%). Среди летних цветов высоким спросом пользовались ромашки. Их пик популярности пришелся на июль: продажи выросли на 21% ко Дню семьи, любви и верности. 

Что касается цветовых предпочтений, самым востребованным оттенком стал розовый: розовые цветы заняли 20% в общем объеме продаж за три месяца. Второе место досталось белым цветам (16%), а третье — красным (13%). Реже всего жители Самары покупали желтые цветы — их доля составила меньше одного процента.

«Желтые цветы считаются менее универсальными, их ассоциируют с разлукой. Тем не менее подсолнухи опровергают это мнение: они самые популярные желтые цветы на нашей платформе. Люди выбирают их за яркость и как символ радости», — отметила Вера Моденова, операционный директор Flowwow. 

Помимо этого, летом самарчане активно интересовались клубникой: спрос на клубнику в шоколаде и букеты из клубники вырос в 1,6 раза по сравнению с июнем — августом прошлого года.

 

Фото: Дильдина Светлана

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