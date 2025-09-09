Самарцев приглашают принять участие в выставке профессий

148

В течение двух дней, 11 и 12 сентября, в Самаре будет проходить выставка профессий, организованная Правительством Самарской области, региональным Министерством труда и Службой занятости. 14+



Все желающие, в том числе школьники, студенты, а также те, кто находится в поиске работы или хочет сменить сферу деятельности, смогут посетить экспозиции предприятий и пообщаться с их представителями, пройти профориентационные тренинги и индивидуальные консультации, попробовать себя в мастер-классах, а также оценить свои профессиональные навыки.



Выставка будет работать на территории культурного центра «Центр труда и отдыха Станкозавод» (ул. Куйбышева, 128/1) два дня: 11 сентября с 10:00 до 16:00 и 12 сентября с 10:00 до 15:00.

Фото: администрация Самары