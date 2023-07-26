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Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин»

26 июля 2023 21:20
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Тема предстоящей экскурсии – "Модерн в Самаре".

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары совместно с туроператором по внутреннему туризму «Сказка Странствий» приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин».

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Тема экскурсии – "Модерн в Самаре"
 6 августа 2023 г. 17:00 - 20:00

Стиль модерн – отличается обилием декоративных деталей и элементов, плавными линиями, округлыми и текучими формами. Для него также характерны разнообразные растительные орнаменты и природные мотивы.

Приглашают познакомиться с архитектурой в стиле модерн в Самаре.

Условия участия:
1. Быть жителем Самары;
2. Возрастные ограничения 7+;
3. Состоять в группе.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЭКСКУРСИИ «ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОЖАНИН» по теме «Модерн в Самаре» подробнее здесь.

Количество мест на каждую экскурсию ограничено. Не расстраивайтесь, если не успеете зарегистрироваться — будет ещё экскурсия в сентябре. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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