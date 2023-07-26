Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин»

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Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары совместно с туроператором по внутреннему туризму «Сказка Странствий» приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин».



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Тема экскурсии – "Модерн в Самаре"

6 августа 2023 г. 17:00 - 20:00



Стиль модерн – отличается обилием декоративных деталей и элементов, плавными линиями, округлыми и текучими формами. Для него также характерны разнообразные растительные орнаменты и природные мотивы.



Приглашают познакомиться с архитектурой в стиле модерн в Самаре.



Условия участия:

1. Быть жителем Самары;

2. Возрастные ограничения 7+;

3. Состоять в группе.



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЭКСКУРСИИ «ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОЖАНИН» по теме «Модерн в Самаре» подробнее здесь.



Количество мест на каждую экскурсию ограничено. Не расстраивайтесь, если не успеете зарегистрироваться — будет ещё экскурсия в сентябре.





Фото: администрация Самары