Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин»

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары совместно с туроператором по внутреннему туризму «Сказка Странствий» приглашают на бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин».
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Тема экскурсии – "Модерн в Самаре"
6 августа 2023 г. 17:00 - 20:00
Стиль модерн – отличается обилием декоративных деталей и элементов, плавными линиями, округлыми и текучими формами. Для него также характерны разнообразные растительные орнаменты и природные мотивы.
Приглашают познакомиться с архитектурой в стиле модерн в Самаре.
Условия участия:
1. Быть жителем Самары;
2. Возрастные ограничения 7+;
3. Состоять в группе.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЭКСКУРСИИ «ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОЖАНИН» по теме «Модерн в Самаре» подробнее здесь.
Количество мест на каждую экскурсию ограничено. Не расстраивайтесь, если не успеете зарегистрироваться — будет ещё экскурсия в сентябре.
Фото: администрация Самары