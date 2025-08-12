Я нашел ошибку
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы

12 августа 2025 09:11
180
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы

14 августа в 13.00 приглашаем на Международный день ящерицы!
В мире существует более 7000 видов ящериц! Эти удивительные рептилии могут быть очень яркими или совершенно незаметными, хищными или растительноядными, они могут быстро бегать, летать и плавать!
Заведующий отделом "Акватеррариум" Балтушко Андрей расскажет посетителям о происхождении этих древних рептилий, физиологических особенностях и разнообразии видов. Вы узнаете какие виды обитают в Самарской области и познакомитесь с обитателями зоопарка. Некоторых питомцев можно будет погладить.

0+
 ул. Ново-Садовая 146
 150 -300 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)
 с 13.00 до 14.00

