Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы

180

14 августа в 13.00 приглашаем на Международный день ящерицы!

В мире существует более 7000 видов ящериц! Эти удивительные рептилии могут быть очень яркими или совершенно незаметными, хищными или растительноядными, они могут быстро бегать, летать и плавать!

Заведующий отделом "Акватеррариум" Балтушко Андрей расскажет посетителям о происхождении этих древних рептилий, физиологических особенностях и разнообразии видов. Вы узнаете какие виды обитают в Самарской области и познакомитесь с обитателями зоопарка. Некоторых питомцев можно будет погладить.

0+

ул. Ново-Садовая 146

150 -300 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)

с 13.00 до 14.00