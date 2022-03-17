Самарцев приглашают принять участие в утверждении границ туристического центра города

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В 2022 году Самара участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, в рамках которого будет представлен проект архитектурно-художественного оформления исторического центра Самары.

10 марта в Доме Архитектора состоялось общественно-экспертное обсуждение, на котором утвердили границы туристского центра городского округа Самара, согласно схеме ниже. На этой территории планируются следующие мероприятия:

- создание и размещение малых архитектурных форм, уличных арт-объектов и художественных форм;

- обустройство фото-зон и смотровых площадок;

- повышение уровня санитарно–эпидемиологического и экологического благополучия (обустройство общественных санузлов, уличных санитайзеров, урн);

- оснащение площадок и мест проведения городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий;

- обустройство системы уличной навигации и ориентирующей информации для русских и иностранных туристов (установка информационных табличек с QR-кодами, навигационных конструкций);

- формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, включая поручни, подъемники, пандусы, сигнальные устройства.

Свои предложения по мероприятиям можно прислать на почту otur@samadm.ru с пометкой в теме письма "Проект туристского кода центра города".