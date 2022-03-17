Самарцев приглашают принять участие в утверждении границ туристического центра города

В 2022 году Самара участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, в рамках которого будет представлен проект архитектурно-художественного оформления исторического центра Самары.
10 марта в Доме Архитектора состоялось общественно-экспертное обсуждение, на котором утвердили границы туристского центра городского округа Самара, согласно схеме ниже. На этой территории планируются следующие мероприятия:
- создание и размещение малых архитектурных форм, уличных арт-объектов и художественных форм;
- обустройство фото-зон и смотровых площадок;
- повышение уровня санитарно–эпидемиологического и экологического благополучия (обустройство общественных санузлов, уличных санитайзеров, урн);
- оснащение площадок и мест проведения городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий;
- обустройство системы уличной навигации и ориентирующей информации для русских и иностранных туристов (установка информационных табличек с QR-кодами, навигационных конструкций);
- формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, включая поручни, подъемники, пандусы, сигнальные устройства.
Свои предложения по мероприятиям можно прислать на почту otur@samadm.ru с пометкой в теме письма "Проект туристского кода центра города".