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Самарцев приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл»

26 марта 2025 16:17
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С 2025 года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год.

С 2025 года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Новый сезон проекта стартовал 25 марта, а итоги «БумБатла» подведут в марте 2026 года.

Масштабная экологическая акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Ключевая цель – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

«Государство создает инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2030 году необходимо обеспечить 100% сортировку. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтерские акции по сбору вторсырья — это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как “БумБатл”, устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Принять участие в акции по сбору макулатуры может каждый житель страны. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса, ретейла и общественных организаций. На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте.

Напомним, в прошлом году Самарская область присоединилась к всероссийской акции, участники из нашего региона собрали 12,8 тонн макулатуры.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года. Победителей ждут экологичные подарки.

Третий год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В рамках «БумБатла» волонтеры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

«Как и в предыдущих сезонах акции, волонтёры движения станут движущей силой “БумБатла”. Теперь акция будет в круглогодичном формате, мы запланировали для участников проекта мастер-классы, образовательные активности, экоуроки и лекции, бумажные флешмобы. Отдельный трек – вовлечение в “БумБатл” молодежи и тех, кто ранее не сдавал макулатуру в переработку. Наша основная цель – поддерживать и помогать государству формировать экономику замкнутого цикла», – сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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