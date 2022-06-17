Самарцев приглашают на Международный день йоги 

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Он пройдёт 18 и 19 июня. Опытные мастера проведут бесплатные занятия, доступные даже для тех, кто займётся йогой впервые.

В программе мероприятия:



18 июня – утренние занятия на открытых площадках Самары совместно с проектом «Йога в Парках»:



8.00-9.30 – йоготерапия. Парк имени Гагарина (сцена Ракушка);

8.30-9.50 – йоготерапия. IV очередь набережной реки Волга (слева от Ладьи);

8.00-10.00 – хатха-йога. Струковский парк (поляна на входе от Кубатуры).



19 июня - общая практика йоги в КВЦ «Радуга». Начало в 11.00.



Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фото: администрация Самары