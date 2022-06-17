Самарцев приглашают на Международный день йоги 

Он пройдёт 18 и 19 июня. Опытные мастера проведут бесплатные занятия, доступные даже для тех, кто займётся йогой впервые.
В программе мероприятия:
18 июня – утренние занятия на открытых площадках Самары совместно с проектом «Йога в Парках»:
8.00-9.30 – йоготерапия. Парк имени Гагарина (сцена Ракушка);
8.30-9.50 – йоготерапия. IV очередь набережной реки Волга (слева от Ладьи);
8.00-10.00 – хатха-йога. Струковский парк (поляна на входе от Кубатуры).
19 июня - общая практика йоги в КВЦ «Радуга». Начало в 11.00.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Фото: администрация Самары