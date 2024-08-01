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Самарцев приглашают на 11-й Международный Фестиваль "Протока", который пройдет с 9 по 11 августа 2024 года в живописном "Славянском Подворье" Ульяновска. Тема этого года: "В контакте с реальностью". Осуществляется прямой трансфер из Самары до фестиваля!



Окунитесь в мир самопознания и расширения через более 600 мастер-классов на 30 уникальных площадках. Практикуйте йогу, медитацию, примите участие в трансформационных играх и чайных церемониях. Наслаждайтесь целительными звуками и свободными танцами в компании 6000 единомышленников.



Ждем вас, чтобы вместе погрузиться в атмосферу гармонии и позитива!

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