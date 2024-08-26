Самарцев приглашают к участию во Всероссийском молодежном конкурсе «Живое наследие - свежий взгляд»

162

Молодежь Самары и региона приглашают принять участие во Всероссийском молодежном конкурсе «Живое наследие - свежий взгляд», посвященном представлению локальных культурных брендов, которыми славится Самара или другой город области.

«Живое наследие - свежий взгляд» - это специальная номинация в рамках Всероссийского конкурса «Культурные сокровища глазами молодых», реализуемого проектом «Живое наследие.рф» при поддержке Фонда президентских грантов и Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре.

В конкурсе участвует 8 категорий брендов: поселения, традиции и промыслы, персоны, сооружения, даты и события, образы, гастрономия, природа и арт-кластеры. Для участия соискателям необходимо заполнить анкету и загрузить видео о локальном бренде на сайте. Участниками конкурса могут стать дети и молодые граждане в двух возрастных категориях: 14-17 лет - категория «Юношество»; 18-35 лет - категория «Молодежь». Конкурс будет особенно интересен тем, кто знаком с азами видеомонтажа или снимает видеоролики про интересные места, людей или события любимого города.

Прием заявок продлится до 1 сентября 2024 года, а победители конкурса будут названы в сентябре-октябре 2024 года и награждены почетными грамотами и ценными призами спонсоров конкурса.

Самые лучшие видеоролики о локальных культурных брендах будут презентованы на Всероссийских площадках в качестве уникальных примеров молодежной патриотической инициативы в поддержку муниципального образования.

Фото: pxhere.com