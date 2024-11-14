Самарцев приглашают к участию в заочном конкурсе фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона

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15 ноября стартует традиционный заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона.

В этом году конкурс «С чего начинается Родина» посвящен 80-летию Победы над фашистскими захватчиками и вдохновлен известной песней из фильма «Щит и Меч».

Заявки на заочный конкурс принимаются до 30 марта 2025 года по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» vk.com/grinlandia_fest.

Оргкомитет ввел две специальные номинации для песен, стихов, видеоклипов и социальных роликов:

«Этот день Победы!» (произведения, посвященные 80-летию Великой Победы);

«СВОих Россия не бросает!» (произведения в поддержку участников специальной военной операции).

С другими номинациями и положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Гринландии» grinlandia.ru.

Ежемесячно будут определяться дипломанты, из которых жюри выберет лауреатов, получающих 30000 рублей и возможность выступить на фестивале «Гринландия» в июле 2025 года.

Фото: администрация Самары