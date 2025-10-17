Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»

81

С 1 по 8 ноября состоится юбилейная X Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году она включена в программу мероприятий Международного фестиваля «Народы России и СНГ», проводимого по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

«Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности – знаний о традициях, языках, истории и культуре народов, живущих в нашей стране.

Задания диктанта подготовлены в виде теста и включают 30 вопросов. На выполнение отводится 45 минут, максимальная сумма баллов – 100.

Для того чтобы стать участником диктанта, необходимо зайти на сайт на сайт miretno.ru с 1 по 8 ноября, нажать на кнопку «Пройти диктант», заполнить контактные данные, ответить на вопросы и получить сертификат участника.

Результаты акции будут подведены в День Конституции Российской Федерации 12 декабря.