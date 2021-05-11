Самарцев приглашают к участию в региональном этапе  Всероссийского конкурса «Семья года»

118

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», целью которого является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и общественного порядка.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Многодетная семья» (семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни города);

- «Молодая семья» (семьи (возраст супругов - до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни);

- «Сельская семья» (семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей);

- «Золотая семья России» (семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма);

- «Семья – хранитель традиций» (семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии).

Участники регионального этапа конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Самарской области и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область на Всероссийском конкурсе.