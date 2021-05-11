Самарцев приглашают к участию в региональном этапе  Всероссийского конкурса «Семья года»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа.
В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах!
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Также на общегородском совещании обсудили вопрос обеспечения безопасности на несанкционированных пляжах.
В Самаре начали перекладку теплотрасс
Игорь Комаров прибыл в Казань в связи с трагедией, произошедшей в школе №175.
Игорь Комаров: «Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности»
В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены.
Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Во всех образовательных организациях, подведомственных минобрнауки Самарской области, усилены пропускной режим и контроль за прилегающей территорией.
По поручению Дмитрия Азарова, в связи с ЧП в Казани, проводят проверки соблюдения мер безопасности
Посетители музея смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами.
Поволжский музей техники КбшЖД приглашает на «Ночь музеев»
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают к участию в региональном этапе  Всероссийского конкурса «Семья года»

11 мая 2021 16:54
118
По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область на Всероссийском конкурсе.

 

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», целью которого является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и общественного порядка.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Многодетная семья» (семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни города);

- «Молодая семья» (семьи (возраст супругов - до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни);

- «Сельская семья» (семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей);

- «Золотая семья России» (семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма);

- «Семья – хранитель традиций» (семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии).

Участники регионального этапа конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Самарской области и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область на Всероссийском конкурсе.

 

Теги: «Семья года» региональный этап

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021  19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Политика
35
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
11 мая 2021  19:18
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Политика
62
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 мая 2021  13:42
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
186
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
11 мая 2021  13:20
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
Происшествия
202
В Самаре до 21 мая троллейбусы по Московскому шоссе будут ходить иначе
11 мая 2021  10:00
В Самаре до 21 мая троллейбусы по Московскому шоссе будут ходить иначе
Транспорт
234
Весь список