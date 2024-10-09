Самарцев приглашают к участию в Большом этнографическом диктанте

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С 1 по 8 ноября 2024 года Федеральное агентство по делам национальностей проведет IX Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Организация Диктанта позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, привлечет внимание к изучению этнографии как науки, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений.



Акция состоится в онлайн-формате на сайте miretno.ru. Результаты Диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2024 года.



Отметим, что Самарская область традиционно входит в число лидеров по количеству участников Диктанта. В 2023 году к Акции присоединились более 118 тысяч жителей региона. Область заняла 5 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по количеству участников Диктанта.

Фото: аадминистрация Самары