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Самарцев наградили Почетными знаками за заслуги в воспитании детей и самоотверженность

6 июня 2025 17:10
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В этом году их обладателями стали пять многодетных семей и двое жителей областной столицы, проявившие особое мужество и отвагу.

5 июня глава города Самара Иван Носков вместе с председателем городской Думы Алексеем Дегтевым вручили Почетные знаки городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» и «За самоотверженность». В этом году их обладателями стали пять многодетных семей и двое жителей областной столицы, проявившие особое мужество и отвагу.

«Все, кому мы вручили Почетные знаки, заслуживают бесконечного уважения и благодарности за свой труд, будь по воспитание детей или служба на благо безопасности родного города, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Семья – главная ценность в нашей жизни, однако это и серьезный труд, особенно если в ней воспитывается сразу несколько детей. Это всегда про заботу, поддержку и любовь к своим близким. От всей души благодарю и тех, кому вручены знаки «За самоотверженность». Нужно обладать мужеством, волей, большим сердцем чтобы практически каждый день рисковать своей жизнью ради спасения других, а в экстренной ситуации не растеряться и прийти на помощь тем, кто в этом нуждается».

Почетные знаки «За заслуги в воспитании детей» вручены семьям Моховых, Плужниковых, Доладовых, Челноковых и Надежде Шакшиной. Они воспитывают по два и более ребенка от 7 до 18 лет, имеющих высокие достижения в различных сферах. Так, в многодетной семье Ольги и Андрея Моховых воспитываются семеро детей, старшие уже получают высшее образование, а младшие – ходят в детские сады и школы, занимаются спортом и творчеством.

«Сегодня мы по доброй традиции пригласили семьи, которыми наш город гордится. Благодарю каждого, кто отдает всю любовь, нежность и заботу своим детям, воспитывая их достойными гражданами нашей страны. Отдельно хочу сказать спасибо ребятам, чьи поступки и мужество, несмотря на молодой возраст, стали примером силы духа и готовности прийти на помощь другим. А их истории — это напоминание о том, что настоящая храбрость проявляется в самых искренних и бескорыстных делах», — отметил председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Почетный знак «За самоотверженность» и памятные подарки получили двое жителей областной столицы - инспектор патрульно-постовой службы полиции, младший лейтенант Лилия Алтынбаева и командир 1 отделения 2 взвода полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД РФ по г. Самаре, сержант полиции Александр Кокорин. Возвращаясь с патрулирования, коллеги заметили возгорание крыши двухэтажного жилого дома и помогли вывести из горящего здания жильцов. Им удалось эвакуировать 8 человек, двое из которых – дети.

Отметим, что 10 лет в Самаре вручено 77 Почетных знаков, из них 46 - «За заслуги в воспитании детей» и 31 - «За самоотверженность». Впервые в 2025 году при награждении Почетным знаком выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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