90

4 октября в 14.00 самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк!

Праздник призван привлечь внимание общественности к гуманному и бережному отношению к животным. Участникам мероприятия будет рассказано об истории праздника, о Красных книгах - международной, РФ, Самарской области, о редких животных Самарского зоопарка и роли зоопарков в сохранении исчезающих видов.



В рамках праздника состоится подведение итогов и награждение победителей Областного экологического конкурса «Зимородок-2022». Лучшие фотоработы участников конкурса будут представлены на фотовыставке в Экогалерее зоопарка.



Ребята смогут поучаствовать в конкурсной программе, посвященной животным обитающим в Самарской области. Все участники мероприятия получат памятные сувениры от зоопарка.

0+

Фото: группа ВК зоопарка.