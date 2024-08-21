Самарцам напомнили о возможности получить помощь, обратившись на детский телефон доверия

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Специалисты ГКУ СО "КЦСОН Самарского округа" напомнили о возможности получить помощь, обратившись на детский телефон доверия.

.Выход всегда е.сть! Ты не один! Позвони по номеру 8-800-2000-122.



Очень важно, чтобы у ребёнка был специальный номер, куда он мог бы позвонить в случае необходимости…



Детский телефон доверия — это как уютный плюшевый медвежонок, всегда готовый выслушать и помочь.



Мы хотим, чтобы каждый ребёнок знал: есть место, где его всегда поймут и поддержат.



Сегодня специалисты ГКУ СО "КЦСОН Самарского округа" в очередной раз напомнили подросткам и взрослым Самарского и Ленинского районов о возможности обратиться за помощью на детский телефон доверия.



Фото: департамент информационной политики СО