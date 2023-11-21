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И выгодно ли продлевать отпуском новогодние каникулы.
Самарцам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплате
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Самарцам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплате

21 ноября 2023 14:14
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И выгодно ли продлевать отпуском новогодние каникулы.

Январь — самый короткий рабочий месяц в году, поскольку в этом месяце традиционно много нерабочих праздничных дней. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин предлагает разобраться, как это отразится на зарплате и отпускных.

Заработная плата — не пострадает

Январь 2024 года начнется с длинных выходных. Это связанно с тем, что по закону с 1 по 8 января — нерабочие праздничные дни. Учитывая, что 1 января в следующем году — это понедельник, у работников, работающих на условиях пятидневки, выходные начнутся с 30 декабря (суббота) и продляться до 8 января включительно. В общей сложности — 10 выходных.

И это никак не отразится на заработной плате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада таких работников. «Окладники» в деньгах не потеряют.

Но если работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, то изменения в заработной плате могут быть. И все будет зависеть от того, сколько часов в общем в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Но таким работникам, если в период с 1 по 8 января они не будут работать, по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение (его размер определяет локальный нормативном акт конкретной организации).

Если же работник будет привлечен в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере.

Январь — самый невыгодный месяц для отпуска

Наличие нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов в таком месяце. Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), выгоднее поработать в этом месяце и получить заработную плату.

Так, январе 2024 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов). Учитывая это, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами.

В январе стоимость одного рабочего дня будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного «по среднему». Поэтому, чтобы не потерять в деньгах, в январе имеет смысл поработать.

Если же вы хотите подлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне — в декабре 2023 года. В последнем месяце этого года 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно.

 

 

Теги: Самара

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