Самарцам предложат электросамокаты

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Такая система функционирует во многих крупных городах страны.

В Самаре в текущем году может начать функционировать новый проект. Так, могут ввести сеть проката электросамокатов. Данной информацией поделился руководитель департамента экономики города Владислав Зотов, пишет 63.RU.

— Пока рассматривается преимущественно центральная часть города, но в перспективе точки проката планируется внедрить по всей Самаре. Инвесторов, желающих зайти в наш город, много. Выбирать будем через конкурс, — сообщил Владислав Зотов.

Как в настоящее время известно, такой способ передвижения, как электросамокат, сейчас один из самых востребованных. Исходя из установленных ограничений Минтранса, передвигаться на электросамокате можно со скоростью 20 км в час, в местах массового скопления граждан, также запрещено на нем передвигаться будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет ПроГородСамара.

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