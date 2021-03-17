Я нашел ошибку
Главные новости:
Названы 13 ошибок людей, которые мечтают похудеть
Названы 13 ошибок людей, которые мечтают похудеть
Самарцам предложат электросамокаты
Самарцам предложат электросамокаты
Продукты продолжают дорожать
Продукты продолжают дорожать
Самарцы возмущаются интервалами работы автобусов №34 и №41
Самарцы возмущаются интервалами работы автобусов №34 и №41
Самарскую птицефабрику в селе Обшаровка могут возродить
Самарскую птицефабрику в селе Обшаровка могут возродить
В самарской больнице Пирогова прошли учения силовиков
В самарской больнице Пирогова прошли учения силовиков
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.1
0.14
EUR 86.97
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарцам предложат электросамокаты

17 марта 2021 22:36
71
Самарцам предложат электросамокаты

Такая система функционирует во многих крупных городах страны.

В Самаре в текущем году может начать функционировать новый проект. Так, могут ввести сеть проката электросамокатов. Данной информацией поделился руководитель департамента экономики города Владислав Зотов, пишет 63.RU.

— Пока рассматривается преимущественно центральная часть города, но в перспективе точки проката планируется внедрить по всей Самаре. Инвесторов, желающих зайти в наш город, много. Выбирать будем через конкурс, — сообщил Владислав Зотов.

Как в настоящее время известно, такой способ передвижения, как электросамокат, сейчас один из самых востребованных. Исходя из установленных ограничений Минтранса, передвигаться на электросамокате можно со скоростью 20 км в час, в местах массового скопления граждан, также запрещено на нем передвигаться будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет ПроГородСамара.

Фото: pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Появление страсти к музыке – это напоминает первую серьезную любовь. Вы готовы посвятить новому увлечению все свое свободное время, планировать совместное будущее, долгое и счастливое.
17 марта 2021  23:20
Как выбрать музыкальный инструмент
11
Самарцам предложат электросамокаты
17 марта 2021  22:36
Самарцам предложат электросамокаты
66
В самарской больнице Пирогова прошли учения силовиков
17 марта 2021  19:59
В самарской больнице Пирогова прошли учения силовиков
137
Весь список

Здравоохранение
Названы 13 ошибок людей, которые мечтают похудеть
17 марта 2021  23:30
Названы 13 ошибок людей, которые мечтают похудеть
1
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
17 марта 2021  19:28
На территории больницы имени Середавина в Самаре строится новый модульный корпус для пациентов с коронавирусом
217
в посёлке Прибрежный начал работать прививочный пункт
17 марта 2021  15:30
В посёлке Прибрежный Самарской области начал работать прививочный пункт
190
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1153
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15145
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16446
Весь список
Туризм
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
17 марта 2021  19:02
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
129
Туристы на пляжах Болгарии будут обязаны соблюдать дистанцию
16 марта 2021  09:09
Туристы на пляжах Болгарии будут обязаны соблюдать дистанцию
987
Во время пути для пассажиров поезда проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.
13 марта 2021  20:06
Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино
1077
Весь список
Образование
У ЕГЭ может поменяться формат
17 марта 2021  15:16
У ЕГЭ может поменяться формат
203
В финале конкурса Учитель будущего посоревнуются учителя школы с. Подстепки из Самарского региона
17 марта 2021  14:12
В финале конкурса «Учитель будущего» посоревнуются учителя школы с. Подстепки из Самарского региона
174
Обращение направлено на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
17 марта 2021  09:45
Для старшеклассников России могут ввести курс «Основы взрослой жизни»
118
Весь список

Культура
Работы самарского иконописца реставраторы подготовят к выставке в Москве
17 марта 2021  18:37
Работы самарского иконописца реставраторы подготовят к выставке в Москве
159
В Самаре отметят 800-летие Александра Невского
17 марта 2021  17:46
В Самаре отметят 800-летие Александра Невского
135
самарские театры распахнут свои двери для юных журналистов
17 марта 2021  17:11
Самарские театры распахнут свои двери для юных журналистов
142
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2302
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4126
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15430
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
377
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
924
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1951
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
145
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
17 марта 2021  18:26
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Транспорт
172
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
17 марта 2021  18:20
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Социум
163
Теперь самарцам шуметь запрещено не только на улице, но и в помещениях многоквартирного дома, даже в своей квартире.
17 марта 2021  15:43
Сегодня вступили в силу изменения в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан"
Социум
242
в посёлке Прибрежный начал работать прививочный пункт
17 марта 2021  15:30
В посёлке Прибрежный Самарской области начал работать прививочный пункт
Здравоохранение
190
Весь список