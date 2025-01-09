Самарцам напоминают: не оставляйте без внимания газовое оборудование!

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В холодную погоду риск отравления угарным газом при использовании газового оборудования возрастает в несколько раз. Это связано с тем, что люди стараются сохранить тепло в своих домах, реже проветривают и при использовании газового оборудования забывают открывать форточки. А если при этом в доме установлены пластиковые окна и входные двери сейфового типа, то в таких условиях приточная вентиляция вовсе отсутствует и шансы на отравление угарным газом повышаются.

Кроме того, некоторые люди используют газовое оборудование для обогрева, что категорически запрещается.

Во избежание подобных случаев необходимо следовать простым правилам.

При эксплуатации газового оборудования:

- убедитесь в исправности газовой плиты или колонки;

- регулярно проверяйте тягу;

- при работающей газовой плите или газовой колонке форточка должна быть открыта;

- для установки и ремонта газового оборудования обращайтесь к специалистам.

При обнаружении запаха газа:

- выключите газ;

- откройте окна и двери;

- не используйте открытый огонь

- избегайте включения электроприборов;

- покиньте помещение;

- позвоните по телефону "04" или "104" в службу газа.

При отсутствии тяги немедленно обратитесь в организацию по обслуживанию жилищного фонда.