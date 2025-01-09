Самарцам напоминают: не оставляйте без внимания газовое оборудование!

В холодную погоду риск отравления угарным газом при использовании газового оборудования возрастает в несколько раз. Это связано с тем, что люди стараются сохранить тепло в своих домах, реже проветривают и при использовании газового оборудования забывают открывать форточки. А если при этом в доме установлены пластиковые окна и входные двери сейфового типа, то в таких условиях приточная вентиляция вовсе отсутствует и шансы на отравление угарным газом повышаются.
Кроме того, некоторые люди используют газовое оборудование для обогрева, что категорически запрещается.
Во избежание подобных случаев необходимо следовать простым правилам.
При эксплуатации газового оборудования:
- убедитесь в исправности газовой плиты или колонки;
- регулярно проверяйте тягу;
- при работающей газовой плите или газовой колонке форточка должна быть открыта;
- для установки и ремонта газового оборудования обращайтесь к специалистам.
При обнаружении запаха газа:
- выключите газ;
- откройте окна и двери;
- не используйте открытый огонь
- избегайте включения электроприборов;
- покиньте помещение;
- позвоните по телефону "04" или "104" в службу газа.
При отсутствии тяги немедленно обратитесь в организацию по обслуживанию жилищного фонда.