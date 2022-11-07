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Самарцам для счастья нужно 168 тысяч рублей в месяц

7 ноября 2022 09:32
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Самарцам для счастья нужно 168 тысяч рублей в месяц

SuperJob выяснил, сколько денег в месяц среднестатистическому петербуржцу нужно для счастья: самые высокие запросы — у москвичей, жителей Ростова-на-Дону, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени. Самые скромные — в Оренбурге, Рязани и Ижевске. В опросе приняли участие более 20 тысяч представителей экономически активного населения страны, в т. ч. жителей мегаполисов с численностью населения от полумиллиона человек.

В Самаре для счастья нужно 168 тысяч рублей. В апреле 2022 года эта сумма также равнялась 160 тыс. руб., в ноябре 2021 – 158 тыс. руб., в мае 2021 – 155 тыс., в январе этого же года – 160 тыс. руб., в 2019 году – 170 тыс. руб., а в 2018 году – 173 тыс. руб.

За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у молодежи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45-ти. Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50000 рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает от 80000 рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч.

В топ-5 городов с наиболее высокими запросами — столица (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч). Наиболее скромные денежные притязания среди мегаполисов в октябре — в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч). В относительном выражении за полгода в Новокузнецке счастье «подешевело» на 6%, в Кемерове и Ижевске — на 3%. Больше всего же за шесть месяцев выросли запросы новосибирцев (+10%), москвичей (+9%) и краснодарцев (+8%).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 578
  • Время проведения: 30 сентября — 3 ноября 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов
Теги: Опрос

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