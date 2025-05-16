Самарцам больше всех в России важен бренд на маркетплейсах

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Более половины жителей Самары (55%) обращают внимание на бренд, у которого покупают товар на маркетплейсах. При этом пятая часть (21%) респондентов часто возвращается за покупками к одному и тому же продавцу или имеет любимый магазин на маркетплейсе. Данными поделился Яндекс Маркет после опроса более 1 000 жителей Самары.

Опрошенные отмечают, что для них особенно важен бренд в категориях «Электроника» (46%), «Продукты и товары повседневного спроса» (43%), «Одежда и обувь» (31%), «Уход и парфюмерия» (24%).

Во время шопинга на этих площадках почти половина самарцев (48%) добавляет новые магазины во вкладку «Избранное», а еще каждый десятый совершают покупку именно из этого раздела. Кроме того, пользователи предпочитают подписываться на витрины (персональные страницы) брендов на маркетплейсе, чтобы следить за их обновлениями. Так, на Яндекс Маркете покупатели стали в 1,5 раза чаще подписываться на понравившиеся им магазины, а с начала года количество подписчиков выросло уже в 4 раза. Покупку как раз с такой витрины совершает пятая часть жителей Самары.

Также респонденты отмечают, что заходят на маркетплейс с целью купить товар только у определенного бренда — так ответили больше половины опрошенных (53%). На их решение вернуться в магазин за повторной покупкой влияет хорошее качество товара (47%), хорошая репутация бренда на маркетплейсе (42%), известность марки на рынке (36%) и доверие к ней (31%).

Ранее маркетплейс запустил витрины продавцов — персональные страницы внутри маркетплейса, где размещена вся информация о них, рейтинг и ассортимент. Завести такую витрину на площадке может бесплатно любой продавец. Покупатели, которые пришли на площадку за товаром конкретного магазина, будут видеть на витрине только его продукцию и не увидят там предложения конкурентов.