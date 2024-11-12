Самарскую область в финале Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» представят десять участников

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В финал ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе десять жителей Самарской области.

Финалистам предстоит защитить свои проекты в дистанционном формате при участии экспертов конкурса. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

От Самарской области в финал XXI сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли десять участников:

Мадина Касумова, ученица МБУ «Школа № 58»

Виталий Попов, ученик ГБОУ СОШ С. Ягодное

Виталина Поян, ученица МБОУ «Школа № 46»

Анастасия Плугатрева, студентка ПривГУПС

Матвей Орлов, аспирант ФГБОУ ВО Самарский ГАУ

Даниил Клабуков, студент ПривГУПС

Ангелина Князева, студентка ПривГУПС

Алёна Красельникова, студентка ПривГУПС

Наталья Степнова, студентка ПривГУПС

Дарья Чердымова, студентка ПривГУПС

Например, ученик ГБОУ СОШ С. Ягодное Виталий Попов стал финалистом в номинации «Экология моей страны» с проектом «Исследуй море. Практическая работа по исследованию морской воды школьниками России». Создание проекта обусловлено необходимостью освещать проблемы, связанные с экологией прибрежных территорий. Виталий разработал систему сбора, анализа проб морской воды при активном и непосредственном участии школьников, отдыхающих в детских лагерях на побережье, и продумал возможность оповещать всех людей, отдыхающих на море о качестве морской воды на том или ином пляже, повышая актуальность темы экологии воды среди населения нашей страны.

Аспирант ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Матвей Орлов представил на конкурс проект «Ультразвуковой эхоостеометр» в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». Проект реализуется с 2018 года по сегодняшний день. За это время создан сам прибор, программное обеспечение к нему и к ПК. На данном этапе автор проекта проводит работу по созданию норм прохождения ультразвука через костную ткань здоровых и больных животных (обоснование физиологической нормы). В планах у Матвея работа по интеграции ИИ в ПО ПК, которое сможет рекомендовать мероприятия и рацион для конкретного животного (учитывая возраст, физиологический статус и сезон года).

Студент ПривГУПС Клабуков Даниил вышел в финал с проектом «Открой Россию из купе поезда» в номинации «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны». Проект предлагает возможность познакомиться с историей посещаемых городов и узнать новые факты об их культурных и исторических достопримечательностях благодаря использованию аудиогида. Информация в виде аудиодорожек будет транслироваться в пути начальником поезда и позволит пассажирам глубже погрузиться в атмосферу каждого города. Пассажиры смогут открывать для себя историю городов прямо во время путешествия, слушая анонсы экскурсий в своих купе и просматривая иллюстративные материалы на сайте проекта.

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал: «В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике. Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей будут озвучены на трёхдневном просветительском интенсиве в Центре знания «Машук» – главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии и торжественного награждения».

Авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23–24 ноября и 30 ноября – 1 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».



Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»