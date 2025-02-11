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Самарское жюри фестиваля «Театральное Приволжье» оценило уровень работ самодеятельных театров из других регионов ПФО

11 февраля 2025 16:49
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На заседании жюри в Агентстве социокультурных технологий эксперты выстроили рейтинг, предварительно отсмотрев 26 спектаклей, распределили места и, помимо лучшей работы в детской и молодежной номинациях, определили лучших актеров, режиссеров, художественно

По итогам заочных просмотров члены регионального жюри выставили баллы и определили лучших актеров, режиссера и постановку среди детских и молодежных коллективов.

Один из традиционных этапов «Театрального Приволжья» – предварительное заочное голосование регионального жюри за спектакли – конкуренты, которые представляют другие регионы. По правилам свои спектакли оценивать нельзя, эксперты голосуют за работы других территорий, чтобы оценить постановки и игру актеров с профессиональной точки зрения, а также увидеть, как развивается самодеятельное театральное сообщество на периферии ПФО.

На заседании жюри в Агентстве социокультурных технологий эксперты выстроили рейтинг, предварительно отсмотрев 26 спектаклей, распределили места и, помимо лучшей работы в детской и молодежной номинациях, определили лучших актеров, режиссеров, художественное оформление и музыку к постановкам. «Интерес к театральному самодеятельному искусству растет, – рассказал председатель регионального экспертного жюри окружного фестиваля «Театральное Приволжье», главный режиссер театра для детей и молодежи «МАСТЕРСКАЯ» Александр Мальцев. – И именно этот этап работы позволяет нам отследить, что уровень коллективов растет, молодые режиссеры ищут новые формы, актеры работают над образами, мы видим нетривиальные сценические решения, с материалом работают очень вдумчиво. Уровень конкуренции высокий, и это хорошо, ведь с достойным соперником интереснее сражаться за победу».

Эксперты от Самарского региона также отдали свои голоса за лучший спектакль о Великой Отечественной войне – в год, объявленный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы, в «Театральном Приволжье»  отдельно выберут самый проникновенный спектакль  на военную тему.

Фестиваль подведет итоги 27 марта, во Всемирный день театра. Победители станут участниками образовательного тура по развитию навыков театрального мастерства, или получат целевые гранты на постановку нового спектакля.

Напомним, что до 20 февраля в рамках фестиваля в Самарской области идет прием заявок от участников еще одного творческого конкурса на лучшую разработку афиши или плаката окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 20 февраля через сайт фестиваля театральноеприволжье.рф (вкладка «Конкурс афиш»). Победители регионального примут участие в окружном этапе конкурса.

Фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.

Организаторы регионального этапа фестиваля – министерство культуры Самарской области, министерство образования Самарской области и министерство молодежной политики Самарской области, агентство социокультурных технологий.

 

Фото - Агентство социокультурных технологий

Теги: Самара

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