Самарское областное отделение Союза журналистов России проводит X творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова

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Официальную поддержку проекту оказывает Министерство культуры Самарской области. Партнер – Самарская областная писательская организация.



Цель Конкурса – выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самарской области; развитие и пропаганда журналистского и литературного творчества, поощрение журналистов и редакционных коллективов самарских СМИ, студентов, школьников, наиболее интересно, глубоко освещающих темы, связанные с Самарской областью.

На Конкурс могут быть представлены работы о Самарском регионе, его истории, людях.



По итогам конкурса будут присуждены призы:

- в области журналистики (в категориях «профессиональная журналистика», «студенты», «школьники»),

- в области литературы.



Материалы необходимо отправить в оргкомитет по адресу: г. Самара, 443001 г. Самара, ул. Самарская,179, Дом журналиста

или в электронном виде на электронную почту: konkurs-kondratov@mail.ru.



Заявки принимаются до 15 октября 2023 г. (включительно).



Приглашаем журналистов, литераторов, студентов, школьников принять участие в Конкурсе!



Подробности - на сайте «Союз журналистов Самара» www.sjrs.ru.

Условия конкурса – в ПОЛОЖЕНИИ.

