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Самарскими полицейскими пресечена деятельность группы, участники которой обвиняются в организации незаконной миграции

29 июня 2024 11:25
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Самарскими полицейскими пресечена деятельность группы, участники которой обвиняются в организации незаконной миграции

Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции».

По версии следствия, участники организованной преступной группы, с учетом роли каждого, занимались поиском иностранных граждан, желающих легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации, а также подготовкой необходимых документов и предоставлением их в государственное учреждение, занимающееся миграционным учетом.

Полицейскими установлено, что противозаконные действия в сфере миграционного законодательства указанные лица осуществляли более года. В течение этого периода участники группы за денежные вознаграждения оформили документы 5 иностранным гражданам путем заключения фиктивных браков с женщинами – гражданами Российской Федерации.

Предполагаемым организатором незаконной деятельности является ранее судимая за нарушения миграционного законодательства жительница Кинельского района 1955 года рождения. В состав группы также вошли: 46-летний сын пенсионерки и ее трое знакомых - жители Самары и Кинеля 1972, 1980 и 1982 годов рождения.

В ходе следственных действий собрана доказательная база, установлено и допрошено более 17 свидетелей, изъяты документы. На период расследования в отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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