Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарским компаниям вручили сертификаты «Сделано в России»

16 октября 2025 16:48
Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили шестнадцать компаний региона.

В областном Правительстве состоялось торжественное вручение сертификатов «Сделано в России». Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили шестнадцать компаний региона.

«Система добровольной сертификации – это не просто знак качества, это символ доверия потребителей, подтверждение высоких стандартов производства и инновационных подходов в работе. Получение этого сертификата – значимое достижение для каждой компании, ведь он открывает новые горизонты для развития бизнеса и укрепления позиций на российском и международном рынках», – подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области. 

Программа «Сделано в России» призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции. Успешное подтверждение соответствия требованиям «Сделано в России» позволяет гарантировать надежность производителя  и безопасность изготавливаемой продукции.

В числе получивших сертификат – компания «Бисмарк». Предприятие с 2014 года занимается переработкой и реализацией мёда, пчелиного воска. 

«Продукцию мы уже реализуем в ряд зарубежных стран. Сейчас акцент делаем на страны Азии. У нас уже есть знак «Сделано в Самарской области», теперь и «Сделано в России». Это поможет нам в продвижении продукции, это знак, что наш продукт натуральный, качественный», – рассказал директор ООО «Бисмарк» Дмитрий Василевский.

Прошли добровольную сертификацию и предприятия ГК «Синко» – регионального холдинга, занимающегося производством и переработкой продукции растениеводства, животноводством и садоводством.

«На сертификацию мы подавали два наших мукомольных завода. Надеемся, что это станет гарантом для наших зарубежных партнеров, что мы выпускаем качественную продукцию, и нам можно доверять», – поделилась начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГК «Синко» Нора Мнацаканян. 

«Надеемся, что обладатели знака будут иметь определенный приоритет. Кода покупатели будут изучать рынок, они будут понимать, что обладатели этого знака прошли проверку, и наш товар - качественный», – дополнила директор ОАО «Мукомол» Юлия Авдеева. 

Компании, получившие национальный знак качества, смогут наносить знак «Сделано в России» на продукцию. Участники программы также получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра. 

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки и продвижения продукции местных производителей на российском и зарубежном рынках. 

Всю необходимую помощь с выходом на зарубежные рынки предприниматели также могут получить в Центре поддержки экспорта Самарской области, который расположен в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. 

Сопровождением инвесторов в регионе занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса и выхода региональных производителей на внешние рынки создаются в соответствии с задачами нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт». 

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
16 октября 2025, 18:30
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
16 октября 2025, 18:14
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
16 октября 2025, 18:03
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
