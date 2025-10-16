Самарским компаниям вручили сертификаты «Сделано в России»

122

В областном Правительстве состоялось торжественное вручение сертификатов «Сделано в России». Знаки отличия, подтверждающие высокое качество, надежность и уникальность продукции, получили шестнадцать компаний региона.

«Система добровольной сертификации – это не просто знак качества, это символ доверия потребителей, подтверждение высоких стандартов производства и инновационных подходов в работе. Получение этого сертификата – значимое достижение для каждой компании, ведь он открывает новые горизонты для развития бизнеса и укрепления позиций на российском и международном рынках», – подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

Программа «Сделано в России» призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции. Успешное подтверждение соответствия требованиям «Сделано в России» позволяет гарантировать надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции.

В числе получивших сертификат – компания «Бисмарк». Предприятие с 2014 года занимается переработкой и реализацией мёда, пчелиного воска.

«Продукцию мы уже реализуем в ряд зарубежных стран. Сейчас акцент делаем на страны Азии. У нас уже есть знак «Сделано в Самарской области», теперь и «Сделано в России». Это поможет нам в продвижении продукции, это знак, что наш продукт натуральный, качественный», – рассказал директор ООО «Бисмарк» Дмитрий Василевский.

Прошли добровольную сертификацию и предприятия ГК «Синко» – регионального холдинга, занимающегося производством и переработкой продукции растениеводства, животноводством и садоводством.

«На сертификацию мы подавали два наших мукомольных завода. Надеемся, что это станет гарантом для наших зарубежных партнеров, что мы выпускаем качественную продукцию, и нам можно доверять», – поделилась начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГК «Синко» Нора Мнацаканян.

«Надеемся, что обладатели знака будут иметь определенный приоритет. Кода покупатели будут изучать рынок, они будут понимать, что обладатели этого знака прошли проверку, и наш товар - качественный», – дополнила директор ОАО «Мукомол» Юлия Авдеева.

Компании, получившие национальный знак качества, смогут наносить знак «Сделано в России» на продукцию. Участники программы также получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность поддержки и продвижения продукции местных производителей на российском и зарубежном рынках.

Всю необходимую помощь с выходом на зарубежные рынки предприниматели также могут получить в Центре поддержки экспорта Самарской области, который расположен в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Сопровождением инвесторов в регионе занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса и выхода региональных производителей на внешние рынки создаются в соответствии с задачами нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области