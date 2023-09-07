Самарский врач рассказал о симптомах атопического дерматита

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С наступлением холодов отмечается обострение многих хронических кожных заболеваний, в том числе и атопического дерматита.



Заведующий консультативно-диагностическим отделением №3, врач-дерматовенеролог Самарского областного клинического кожно-венерологического диспансера Рауф Ихтиаров:



«Атопический дерматит – мультифакторное воспалительное заболевание кожи. Оно характеризуется зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения.



Это одно из наиболее распространенных заболеваний — от 20% до 40% в структуре кожных заболеваний.

Оно встречается как у мужчин,так и у женщин в разных возрастных группах.



У детей распространенность атопического дерматита составляет до 20%, среди взрослых – 2-8% .



Основной симптом атопического дерматита — зуд разной степени интенсивности.

Иногда настолько сильный, что может нарушать сон больного. Воспаление и сухость кожи, разнообразные высыпания, часто сопровождающие болезнь, доставляют неприятные ощущения.

При наличии симптомов следует обратиться к дерматологу.



Для профилактики обострений пациентам следует не допускать сухости кожи, использовать густые смягчающие кремы без ароматизаторов.

Старайтесь исключить факторы, способствующие ухудшению состояния кожи при атопическом дерматите: откажитесь от вредных привычек — алкоголя и курения — и питайтесь правильно».

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