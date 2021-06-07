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Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
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Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек

7 июня 2021 19:01
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На демонстрационном пароме были представлены как раритетные экспозиции инженерного вооружения, так и современные образцы, и техника.

В Самаре 12 тысяч человек посетили музей инженерных войск на паромах, совершающий из Уфы в Волгоград самый протяжённый в истории сплав по внутренним рекам России.

Инженеры пришвартовались на Речном вокзале города. Жители и гости города смогли увидеть музей, размещённый на 14 речных звеньях одного из самых современных понтонных парков ПП-2005, и инженерные катера БМК-МТ и БМК-МО, которые поступили на вооружение инженерных войск в 2020 году.  На демонстрационном пароме были представлены как раритетные экспозиции инженерного вооружения, так и современные образцы, и техника, в том числе роботы «Кобра» и «Скарабей».

Речной переход приурочен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По пути следования понтонеры 1 июня останавливались в Ульяновске, также запланирована в Саратове. Незапланированные остановки по многочисленным просьбам жителей 2 раза были в Республике Татарстан: в Набережных Челнах и районном центре Актаныш.

К 22 июня подразделение прибудет Волгоградское водохранилище. Здесь в День Памяти и Скорби на реке Волге у историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» состоится акция памяти инженерных войск с участием паромов из Республики Башкортостан, Владимирской и Ростовской областей.

В ходе перехода каждое понтонное подразделение проводит тактико-специальные учения, на которых отработают более 30 специальных задач по предназначению.

Видео здесь.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

Теги: Мероприятия

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