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Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!

29 августа 2022 09:14
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Самарский зоопарк приглашает 1 сентября в 14.00 на Экологический день знаний!

Самарский зоопарк приглашает 1 сентября в 14.00 на Экологический день знаний!
В программе праздника для ребят и их родителей - увлекательный квест с ребусами, загадками, анаграммами : составить пищевую цепочку, определить животных по следу, отгадать животное по описанию, определить птицу по силуэту и другие интересные задания. Победители получат сувениры от зоопарка.
Все участники смогут погладить ручных животных, узнать интересную информацию о них и сфотографироваться на веселой акции «Погладь меня». В акции примут участие верблюд, зааненские козы, змеи, черепаха, мадагаскарские тараканы и другие животные.

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Фото: ВК зоопарка.

Теги: Мероприятия

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