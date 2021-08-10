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Самарский зоопарк отмечает Всемирный день льва

10 августа 2021 11:07
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Самарский зоопарк отмечает Всемирный день льва

10 августа отмечают «Всемирный день льва». Наш африканский лев Цезарь в прекрасной форме!

В этом году ему исполнилось 14 лет. Цезарь -любимец публики, его красивая грива, напоминающая корону, и раскатистый рык всегда привлекают внимание гостей зоопарка.

У льва дружелюбный характер, он любит общаться с посетителями. Однако во время кормления у животного все же просыпается дикий инстинкт, и он начинает громко рычать, защищая свою добычу.

Сегодня в 13-30 состоится показательное кормление льва. Приходите посмотреть на царя зверей!

Фото: группа зоопарка ВК

Теги: День льва лев оопарк

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