Самарский ветеран СВО и участник «Школы героев» признан одним из лучших наставников России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский ветеран СВО и участник «Школы героев» признан одним из лучших наставников России

20 октября 2025 11:28
203
Самарский ветеран СВО и участник «Школы героев» признан одним из лучших наставников России

В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!» – 2025 и объявили победителей среди более чем 70 тыс. претендентов. Финальный этап проходил с 11 по 17 октября. Конкурс «Быть, а не казаться!», который проходит по поручению Президента страны Владимира Путина, помогает поощрить педагогов и наставников в самых разных сферах.

Самарскую область в финале в г.Казань представил Андрей Растегаев. Ветеран одержал победу в номинации «СВОй наставник» и вошел в двадцатку лучших наставников страны. Кроме того, он попал в кадровый резерв молодежной политики и получил возможность реализовывать практики наставничества по всей стране.

На церемонии награждения Андрей Растегаев поделился секретом своего успеха, отметив, что и сам является учеником. «У каждого из нас в жизни есть свой наставник, — сказал он. — У меня это вице-губернатор Самарской области Вячеслав Михайлович Романов, с которым мы тесно взаимодействуем по проекту, и он передает мне свой опыт и знания в государственной службе».

Андрей Растегаев – ветеран СВО, офицер МВД, участник региональной программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев»), кавалер ордена Мужества, награжден медалями: «За храбрость» II степени РФ», «За боевые заслуги» ЛНР. В 2022 году ушел добровольцем на СВО в штурмовой отряд специального назначения «БАРС-6», где прошел путь от снайпера до начальника штаба. Является казаком Оренбургского казачьего войска в чине сотник. Ветеран принимал участие в конкурсах: «Лидеры России», «Россия страна возможностей», «Сенеж», «Время героев», а также в параде Победы. Герой регулярно проводит уроки мужества в образовательных организациях.

Победители Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!» – 2025 получат сертификаты на поездку в просветительское путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие» и возможность обучения и повышения квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи.

Фото – оргкомитет Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
485
Весь список