Самарский ветеран СВО и участник «Школы героев» признан одним из лучших наставников России

В Казани подвели итоги Всероссийского конкурса «Быть, а не казаться!» – 2025 и объявили победителей среди более чем 70 тыс. претендентов. Финальный этап проходил с 11 по 17 октября. Конкурс «Быть, а не казаться!», который проходит по поручению Президента страны Владимира Путина, помогает поощрить педагогов и наставников в самых разных сферах.

Самарскую область в финале в г.Казань представил Андрей Растегаев. Ветеран одержал победу в номинации «СВОй наставник» и вошел в двадцатку лучших наставников страны. Кроме того, он попал в кадровый резерв молодежной политики и получил возможность реализовывать практики наставничества по всей стране.

На церемонии награждения Андрей Растегаев поделился секретом своего успеха, отметив, что и сам является учеником. «У каждого из нас в жизни есть свой наставник, — сказал он. — У меня это вице-губернатор Самарской области Вячеслав Михайлович Романов, с которым мы тесно взаимодействуем по проекту, и он передает мне свой опыт и знания в государственной службе».

Андрей Растегаев – ветеран СВО, офицер МВД, участник региональной программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев»), кавалер ордена Мужества, награжден медалями: «За храбрость» II степени РФ», «За боевые заслуги» ЛНР. В 2022 году ушел добровольцем на СВО в штурмовой отряд специального назначения «БАРС-6», где прошел путь от снайпера до начальника штаба. Является казаком Оренбургского казачьего войска в чине сотник. Ветеран принимал участие в конкурсах: «Лидеры России», «Россия страна возможностей», «Сенеж», «Время героев», а также в параде Победы. Герой регулярно проводит уроки мужества в образовательных организациях.

Победители Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!» – 2025 получат сертификаты на поездку в просветительское путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие» и возможность обучения и повышения квалификации от Роспатриотцентра Росмолодежи.

Фото – оргкомитет Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться»