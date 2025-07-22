Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» - победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив

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Самарский независимый уличный театр «Пластилиновый дождь» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и представил новый невероятно масштабный спектакль по мотивам легенд Жигулёвских гор «Заповедная».



Премьерные показы состоялись на Международном фестивале уличных театров «Елагин парк» в Санкт-Петербурге 18 июля - 20 июля.



«Мы подготовили этнический самобытный спектакль под открытым небом по мотивам фольклора самарского края.

Не годы, а века прошли с тех пор, как слагались легенды на Руси. Многие из них не дошли до наших дней, а те, что дошли, медленно угасают, стираясь из народной памяти. Мы попытались собрать по крупицам устное творчество, рождённое на волжских берегах, и вдохнуть в него новую жизнь», - делятся авторы проекта.

Фундамент сценария образуют художественные образы, созданные по легендам и мифам о заповедных, сакральных местах Самарской области: Жигулёвских горах, Самарской Луки, Каменной Чаши и других.

Уникальные инженерные решения, воздушная акробатика, дизайнерские костюмы ручной работы и увлекательный сюжет.



В Самаре спектакль можно будет увидеть на фестивале уличного искусства «Пластилиновый дождь» 16-17 августа в Струковском саду. Х юбилейный фестиваль пройдёт при поддержке Правительства Самарской области.



13 июля закончился прием заявок от коллективов. В этом году поступили сотни заявок от театров и творческих коллективов от Нового Уренгоя до Витебска. Сейчас у организаторов непростая задача – выбрать самые достойные коллективы, которые выступят перед Самарскими зрителями.



Программа обещает быть насыщенной и разноплановой – будет одновременно работать несколько площадок – театральные представления и мастер-классы, ярмарка и танцевальные перфомансы, инсталляции и музыкальные группы – каждый зритель сможет найти занятие по душе.

Фото: минкульт СО