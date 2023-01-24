Самарский Росреестр собрал гуманитарную помощь для бойцов СВО

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Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области собрали 26 коробок гуманитарной помощи для военнослужащих СВО.

Сегодня посылки с предметами первой необходимости, средствами гигиены, посудой, обувью, продуктами питания и теплыми вещами переданы волонтерам группы «Мы за Победу!», а уже завтра гуманитарная помощь отправится в зону СВО к нашим бойцам в 44 гвардейский полк, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

«В Управлении Росреестра по Самарской области работает очень много неравнодушных людей. Буквально за пару дней было собрано для мобилизованных земляков все самое необходимое. Помимо продуктов и вещей в каждую посылку мы вложили письма с теплыми пожеланиями и защитные обереги, сделанные руками детей сотрудников Управления Росреестра. Пусть наша забота поддержит их боевой настрой и поможет им исполнять свой героический долг», – говорит Елена Фомина, начальник отдела регистрации недвижимости в упрощенном порядке Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области