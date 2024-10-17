Самарский Росреестр провел семинар-обучение для представителей компаний застройщиков

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В Самарском регионе активно развито новое строительство, что свидетельствует о расширении строительного рынка и увеличении интереса к инвестициям в недвижимость. С появлением новых строек, появляются и новые специалисты в компаниях застройщиков.

В связи с этим, самарский Росреестр провел обучающий семинар для представителей строительных организаций на тему электронной регистрации и использования приложения «Госключ» для бесплатного оформления усиленной квалифицированной электронной подписи. Данная инициатива направлена на упрощение взаимодействия между бизнесом и государственными структурами.

Обучение включало в себя практическое занятие и пошаговую инструкцию при подаче документов в электронном виде посредством официального сайта Росреестра. Полученные навыки позволят сократить временные затраты и минимизировать риски, возникающие при работе с документацией.