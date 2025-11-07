Я нашел ошибку
Главные новости:
Районные отделы опеки и попечительства совместно с представителями Аппарата уполномоченного по правам человека в регионе ответят на интересующие вопросы.
Консультации по вопросам защиты прав и интересов детей проведут для самарцев 20 ноября
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Новая секция борьбы, самбо и дзюдо открыта в Самарской области в рамках федерального проекта «Единой России» «Выбор сильных».
Легенда мирового спорта Александр Карелин открыл секцию борьбы в Волжском районе 
В 2025 году работы по программе ведутся в четырёх населённых пунктах: сёлах Большая Глушица, Исаклы, Утёвка и городе Нефтегорск.
Сельские поселения в Самарской области становятся комфортнее для юных жителей
В проекте приняли участие более 450 спортсменов – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
«Лада-Арена»: в Тольятти Тольятти Алексей Немов представил программу «Легенды спорта. Наследие»
Сотрудники ГУ МВД СО почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
8 ноября в исторической части города будет временно ограничено движение транспорта
8 ноября 2025 года акция завершится.
«Большой этнографический диктант»: молодежь губернии активно участвует в акции 
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Самарский Росреестр продолжает вести страницы Календаря Победы

7 ноября 2025 16:08
113
Дата - 7 ноября 1941 года стала знаковой не только для нашего региона, но и для всей страны.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне самарский Росреестр продолжает вести страницы Календаря Победы. Дата - 7 ноября 1941 года стала знаковой не только для нашего региона, но и для всей страны.

Легендарный парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской революции проходил в трех городах Советского Союза – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Однако самая мощная колонна прошла именно в Запасной Столице нашей Родины. Ради этого парада многие дивизии были целенаправленно переброшены в Куйбышев с восточных регионов страны. И на то были свои причины.

Правительство СССР понимало, что дипломатические представительства 22 стран и иностранные посольства уже работают в Куйбышеве. Этот парад должен был показать военную мощь Красной армии. Кроме того, в 1941 году японские войска планировали нападение на СССР, что означало бы ведение войны на два фронта.

В параде 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева – крупнейшей площади страны, приняли участие десятки тысяч военнослужащих: танки всех видов - от 3-х тонных малюток-амфибий Т-38 до 50-ти тонных Т-35, колонны из грузовиков ЗиС-5 для мотопехоты, ГАЗ-АА  для зенитчиков и прожекторных войск и артиллерийские тягачи, а также 600 самолетов всех типов. Среди них были легкие бомбардировщики-разведчики Су-2, пикирующие бомбардировщики Пе-2, истребители И-16 и легендарные штурмовики Ил-2. Воздушный парад в Куйбышеве стал единственным в стране за время войны. После военного парада по площади Куйбышева прошла демонстрация из 178 тысяч трудящихся, которые несли флаги Советского Союза и портреты Ленина и Сталина. 

Этот парад имел огромное военно-политические значение. Он стал демонстрацией военной мощи Советского Союза как союзникам, полагавшим, что до  падения Москвы остаются считанные дни, так и потенциальным противникам. После него японские атташе отправили депешу своему руководству о том, что нападать на Советский союз слишком рано. Парад 7 ноября 1941 года показал: советский народ не собирается сдаваться на милость врага, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.  

 

 Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Весь список