Самарский Росреестр продолжает работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

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51 830 объектов недвижимости было отработано Самарским Росреестром в рамках реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В регионе продолжаются мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые возникли и правоустанавливающие документы на них оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

С начала 2024 года на территории Самарской области поступило:

- 1897 заявлений о внесении в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости;

- 2782 записи о выявлении правообладателей внесено на основании актов ОМС;

- 10384 снято с кадастрового учета на основании актов ОМС;

- 8142 зарегистрированы по инициативе заявителей как ранее возникшие права;

- 28625 объектов снято с кадастрового учета в рамках верификации.

Лидерами по выявлению правообладателей за этот период стали городские округа Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Октябрьск, а также Шенталинский, Сергиевский и Нефтегорский районы.