Самарский Росреестр отметил эффективную работу сызранского МФЦ

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Вчера на стратегической сессии по внедрению принципов клиентоцентричности в деятельность органов власти Самарской области руководитель Администрации Губернатора Самарской области Пётр Королев вручил Благодарственное письмо Управления Росреестра по Самарской области МБУ «Сызранский МФЦ», который является одним из лучших МФЦ по реализации мероприятий повышения качества предоставления государственных услуг Росреестра.

- За 11 месяцев 2022 года через МФЦ Сызрани подано 31706 заявлений по услугам Росреестра, в том числе 25111 заявлений – на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Напомним, официальное открытие МФЦ в Сызрани состоялось осенью 2013 года. С первых дней работы самой популярной услугой стал прием документов на регистрацию прав и кадастровый учет. За пять последних лет по услугам Росреестра МФЦ принято более 174 тысяч заявлений, это больше численности жителей Сызрани.