Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России

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Самарский проект благоустройства родника в селе Новое Мансуркино «Живи, родник» вошел в шорт-лист 25 лучших практик по итогам V Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования проводил Минфин Российской Федерации. Победителей конкурса определяли по четырем номинациям: «общественное участие», «общественное партнерство», «самый инновационный проект», «проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования».

Всего в конкурсе участвовало 915 проектов из 60 регионов страны. За последний год число проектов и география конкурса выросли более чем в полтора раза (581 проект из 35 регионов было представлено на предыдущем конкурсе).

От Самарской области на конкурс было заявлено четыре проекта: «Аллея ветеранов» – создание аллеи по ул. Специалистов в селе Георгиевка; «Живи, родник» – благоустройство родника в селе Новое Мансуркино; «Собачье счастье – бег, спорт, жизнь» – благоустройство площадки для дрессировки и выгула собак; «Строительство Сквера во имя Покрова Божией Матери в селе Хворостянка, 2 очередь». Эти проекты были успешно реализованы в 2020 году в рамках Государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (Губернаторский проект «СОдействие»). Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что достижение целей по развитию Самарского региона возможно только при конструктивном диалоге с жителями. Сегодня для активных, творческих, неравнодушных людей в Самарской области созданы условия для реализации социально-значимых проектов, которые помогут изменить к лучшему жизнь села, района, города.

Проект «Живи, родник», вошедший в шорт-лист 25 лучших практик Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, был предложен жителями, как возможность благоустройства гордости села – уникального родника, в котором вода особенно вкусная и полезная. В рамках проекта были установлены навес над родником, две освещаемые беседки, три скамейки, контейнер и урны для мусора, проложена водосточная труба через овраг и желобок. Территорию огородили, обустроили стоянку для автотранспорта. От ворот до беседки подвели пешеходную дорожку.

Напоминаем, что жители всех муниципалитетов Самарской области могут принять участие в программе «СОдействие» и преобразить территорию, которая, по мнению жителей, нуждается в благоустройстве. Уже сейчас можно формировать заявки для участия в Губернаторском проекте «СОдействие». Приём заявок конкурсной комиссией стартовал 1 сентября и продлится до 1 ноября текущего года. Подробная информация о правилах участия в проекте «СОдействие» размещена на сайте Правительства Самарской области.