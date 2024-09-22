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Самарский океанариум предложил самарцам выбрать имя для пингвиненка Гумбольдта 

22 сентября 2024 17:21
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Пингвины Гумбольдта обитают на побережье Южной Америки и являются краснокнижным видом, находящимся на грани исчезновения из-за разрушения среды обитания и изменения климата.

В июне в Самарском океанариуме появился на свет первый пингвиненок Гумбольдта — уникальный представитель краснокнижного вида родителями которого стали двое пингвинов,  прибывших в Самару в начале 2020 года из немецкого зоопарка.  Самарский океанариум объявил о выборе имени для пингвиненка и приглашает всех жителей Самары принять активное участие в этом увлекательном процессе.

Предложить можно и мужское, и женское имя или универсальное, так как одна из особенностей редкого вида Гумбольдта в том, что пол можно определить только с помощью генетического анализа, который будет сделан позже. Имя выберет дирекция океанариума, а предложивший его получит годовой абонемент на посещение океанариума. 

Оставляйте свои варианты имен в комментариях под постом в ВК https://vk.com/wall-189434379_5178

Пингвины Гумбольдта обитают на побережье Южной Америки и являются краснокнижным видом, находящимся на грани исчезновения из-за разрушения среды обитания и изменения климата.

 

Фото:    Самарский океанариум

Теги: Самара

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